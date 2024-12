Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Westerstede: Einbruch in Kiosk - Täter entwenden Lottoscheine und Tabakwaren in Apen

Oldenburg (ots)

In den frühen Morgenstunden des 06.12.2024, gegen 03:45 Uhr, kam es zu einem Einbruch in einen Kiosk an der Mühlenstraße in Apen.

Nach den bisherigen Ermittlungen wurde die Fensterscheibe des Kiosks mittels eines Gullydeckels, der zuvor aus einem nahegelegenen Kanalschacht entnommen worden war, eingeworfen. Aus dem Verkaufsraum entwendeten der oder die Täter Tabakwaren sowie Lottoscheine. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Die Polizei bittet potentielle Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Umgebung der Mühlenstraße beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 04488/833-0 zu melden.

(01510387)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell