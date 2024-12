Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn: Verkehrsunfall mit glimpflichem Ausgang. Zeugenaufruf nach erheblicher Fahrbahnverschmutzung+++

Oldenburg (ots)

Am 05.12.2024, gegen 20:55 Uhr, kommt es auf der Bloher Landstraße in 26160 Bad Zwischenahn zu einem Verkehrsunfall, bei dem das Fahrzeug auf der Seite in einem wasserführenden Graben zum Liegen kommt. Der 27-jährige Fahrzeugführer aus der Gemeinde Bad Zwischenahn befuhr mit seinem Golf die Bloher Landstraße in Richtung Ofen, als er in einer leichten Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache zunächst nach rechts und in der Folge nach links von der Fahrbahn abkommt. Dort kommt das Fahrzeug in einem wasserführenden Graben auf der Fahrerseite liegend zum Stehen. Aufmerksame Verkehrsteilnehmer bemerken glücklicherweise den im Graben liegenden Golf, versorgen den verunfallten Fahrer und alarmieren die Rettungskräfte. Durch die Kameraden der freiwilligen Feuerwehr aus Petersfehn, wird der Bad Zwischenahner schließlich leichtverletzt aus seinem Auto befreit und mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Für die Dauer der Unfallaufnahme ist die Bloher Landstraße für eineinhalb Stunden gesperrt worden. (1510031) Etwa zur gleichen Zeit ist es nur wenige hundert Meter entfernt zu einer erheblichen Straßenverschmutzung gekommen. Diese steht mit dem zuvor geschilderten Unfallgeschehen nicht im Zusammenhang. Ebenfalls auf der Bloher Landstraße ist ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer unmittelbar hinter dem Bahnübergang in Richtung Bloherfelde fahrend, in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Hierbei wurde Berme über eine Strecke von ca. 150m stark aufgewühlt und die Fahrbahn nicht unerheblich verschmutzt. Zur Reinigung der Fahrbahn wurde die zuständige Straßenmeisterei aus Westerstede hinzugerufen. Die genaue Schadenshöhe konnte noch nicht abschließend beziffert werden. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Zeugen, welche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich unter 04403-927-0 zu melden. (1510052)

