POL-OL: Diebstahl aus Wohnhaus - Unbekannter Täter flüchtet mit Handy

Oldenburg (ots)

In der vergangenen Nacht drang ein bislang unbekannter Mann in ein Wohnhaus an der Stedinger Straße ein. Der Täter konnte mit einem Handy fliehen.

Gegen 1 Uhr verständigten die Geschädigten die Polizei. Demnach war unmittelbar zuvor ein Mann in das Wohnhaus auf einem Hintergrundstück an der Stedinger Straße eingedrungen. Das Wohnhaus war zum Zeitpunkt der Tat nicht verschlossen, so dass der Täter es über die offene Tür betreten konnte.

Eine Bewohnerin bemerkte den Täter jedoch im Haus. Als dieser entdeckt wurde, ergriff der Unbekannte sofort die Flucht. Dennoch gelang es ihm, ein Mobiltelefon an sich zu nehmen und mit diesem zu fliehen.

Der Täter wird als männlich mit einem geschätzten Alter von 25 Jahren und einer Größe von 185 - 190cm beschrieben.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer in der fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Angaben zur Identität des Täters machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden. (1500252)

