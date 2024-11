Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrer leicht verletzt

Nordhausen (ots)

Ein Fahrradfahrer ist am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Eine Autofahrerin befuhr gegen 8 Uhr den Kreisverkehr der Hesseröder Straße in Richtung Bochumer Straße. Bei der Ausfahrt touchierte sie den Radfahrer, welcher in der Folge stürzte. Der Fahrradfahrer kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell