LPI-NDH: Fallrohr des Doms entwendet

Nordhausen (ots) - Ein jugendlicher Radfahrer beabsichtigte am Dienstagnachmittag, gegen 14.40 Uhr, aus der Straße Geiersberg kommend auf den Radweg der Wallrothstraße zu fahren. Der Jugendliche verlor die Kontrolle über sein Fahrrad, kam ins Schlingern und geriet in der weiteren Folge auf die Fahrbahn. Dort kam es zur Kollision mit einem Pkw, der in der Wallrothstraße unterwegs war. Der Radfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Rückfragen bitte an: ...

mehr