POL-PPWP: Unfall vorm Kreisel - Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots) - Am frühen Montagmorgen konnte ein 20-jähriger Mann aus Kaiserslautern beim Einbruch in ein Fahrzeug angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Gegen 05:15 Uhr meldete ein Zeuge, dass sich der 20-Jährige mit einem Aufbruchwerkzeug in der Alex-Müller-Straße an mehreren Fahrzeugen zu schaffen machte. Im Rahmen der Fahndung versuchte der Täter zunächst zu flüchten, konnte jedoch kurz darauf ...

