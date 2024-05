Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auf frischer Tat bei Pkw-Aufbruch angetroffen

Kaiserslautern (ots)

Am frühen Montagmorgen konnte ein 20-jähriger Mann aus Kaiserslautern beim Einbruch in ein Fahrzeug angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Gegen 05:15 Uhr meldete ein Zeuge, dass sich der 20-Jährige mit einem Aufbruchwerkzeug in der Alex-Müller-Straße an mehreren Fahrzeugen zu schaffen machte. Im Rahmen der Fahndung versuchte der Täter zunächst zu flüchten, konnte jedoch kurz darauf durch die Einsatzkräfte gestellt und festgenommen werden. Bei der Durchsuchung konnten neben einem Meisel noch weiteres Aufbruchwerkzeuge, zwei Fahrzeugschlüssel, eine geringe Menge Betäubungsmittel sowie mehrere Silbermünzen sichergestellt werden. |pvd

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell