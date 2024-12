POL-OL: Schwerer Verkehrsunfall auf der Nadorster Straße - Polizei sucht Zeugen

Oldenburg (ots) - In der vergangenen Nacht drang ein bislang unbekannter Mann in ein Wohnhaus an der Stedinger Straße ein. Der Täter konnte mit einem Handy fliehen. Gegen 1 Uhr verständigten die Geschädigten die Polizei. Demnach war unmittelbar zuvor ein Mann in das Wohnhaus auf einem Hintergrundstück an der Stedinger Straße eingedrungen. Das Wohnhaus war zum ...

