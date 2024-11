Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ec-Karte entwendet und Geld abgehoben

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) Freitag, 22.11.2024; 08:29 Uhr

Am Freitagmorgen, den 22.11.2024, gegen 08:29 Uhr, befand sich ein 77jähriger Mann aus Drüber in der Sparkassenfiliale am Marktplatz in Einbeck. Während eines Geldabhebevorgangs am Automaten wurde der Mann von einer jungen Frau angesprochen, dass er einen Geldschein verloren habe, der hinter ihm auf dem Boden lag. Als er sich umdrehte, um den Geldschein aufzuheben, muss ein männlicher Begleiter der Dame diesen Augenblick genutzt haben, um die Ec-Karte des Mannes im Automaten zu tauschen. Dies bemerkte der Geschädigte erst im Nachgang, nachdem ihn seine Hausbank anrief und mehrere missbräuchliche Abbuchungen von seinem Konto sowie diverse Einkäufe mit seiner Karte mitteilte. Dem Mann ist insgesamt ein Schaden von 1.800,- Euro entstanden, Die Polizei Einbeck hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell