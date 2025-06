Feuerwehr der Stadt Arnsberg

FW-AR: Verkehrsunfall mit zwei eingeklemmten Personen in Arnsberg-Obereimer

Datum: Mittwoch, 11. Juni 2025

Uhrzeit: 14:58 Uhr Einsatzort: Kreuzung in Obereimer / Herbreme

Am Mittwochnachmittag kam es gegen 14:58 Uhr an einer Kreuzung in Obereimer zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Insgesamt vier Personen wurden dabei verletzt. Ein Fahrzeug wurde durch die Kollision auf die Seite geschleudert. Zwei Insassen waren in diesem Pkw eingeschlossen und mussten durch die Feuerwehr mit technischem Gerät befreit werden. Die Rettung erfolgte in enger Zusammenarbeit zwischen der Hauptwache sowie den Löschzügen Arnsberg und Bruchhausen-Niedereimer. Der auf der Seite liegende Pkw wurde mithilfe eines Mehrzweckzugs gesichert und anschließend wieder aufgerichtet. Die patientenorientierte Rettung wurde gemeinsam mit dem Rettungsdienst der Feuerwehr und dem Rettungsdienst Hagelstein durchgeführt. Alle vier verletzten Personen wurden nach der Erstversorgung vor Ort zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

