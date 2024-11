Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zwei Wohnungseinbrüche in Frankenforst

Bergisch Gladbach (ots)

Am Montag (04.11.) gegen 17:15 Uhr brachen drei unbekannte Männer in ein Einfamilienhaus an der Kiebitzstraße ein, während die Bewohner zu Hause waren.

Die Täter brachen die Terrassentür auf und begannen damit - zu diesem Zeitpunkt noch unerkannt - die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Als die Täter von den Hausbewohnern entdeckt wurden, ergriffen sie die Flucht und entfernten sich in unbekannte Richtung. Sie konnten trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen der alarmierten Polizei nicht mehr angetroffen werden. Vor ihrer Entdeckung gelang es ihnen noch, einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag und Schmuck im Wert eines unteren vierstelligen Betrages zu entwenden.

Die Hausbewohner beschrieben die Einbrecher als südosteuropäisch. Ein Täter sei circa 25 bis 30 Jahre alt, von kräftiger Statur und 170 bis 175 cm groß gewesen. Er hatte dunkle Haare und trug ein helles Oberteil, eine ärmellose Jacke und eine dunkle Hose. Ein weiterer Täter sei ebenfalls circa 25 bis 30 Jahre alt gewesen, etwa 180 cm groß und habe braune bis dunkelblonde Haare gehabt. Der dritte Täter war etwa 40 Jahre alt, hatte kurze dunkle Haare und trug eine Art Lederjacke in beige oder grau.

Zu einem weiteren Einbruch kam es in der Eichenhainallee im Zeitraum von circa 11:45 Uhr bis 19:00 Uhr. Hier verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in das Einfamilienhaus, indem sie ein Fenster aufbrachen. Im Inneren durchsuchten sie alle Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und stahlen schließlich einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag und mehrere Schmuckstücke von noch unbekanntem Wert.

In beiden Fällen nahm die Polizei eine Strafanzeige auf und führte eine Spurensicherung durch. Zeugenhinweise zu beiden Taten nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. Kontakt zu den Kollegen und Kolleginnen der Kriminalprävention können Sie unter der Rufnummer 02202 205-444 oder per E-Mail an gl.kriminalpraevention@polizei.nrw.de aufnehmen, wenn Sie sich beispielsweise zum Thema Einbruchschutz informieren und kostenlos beraten lassen möchten. (th)

