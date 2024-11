POL-PDWIL: Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Prüm (ots) - Am 01.11.2024 brechen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Kiefernweg in Prüm ein. Hierbei wird Diebesgut im vierstelligen Bereich entwendet. Der Tatzeitraum liegt zwischen 10:00 Uhr und 20:45 Uhr. Die Polizei Prüm bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder per E-Mail unter pipruem.dgl@polizei.rlp.de zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Prüm Tiergartenstraße 82 54595 ...

