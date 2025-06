Feuerwehr der Stadt Arnsberg

FW-AR: Jugendfeuerwehr trainiert Einsatzrealität

Arnsberg (ots)

Ein aufregendes und lehrreiches Wochenende liegt hinter den 27 Teilnehmerinnen und Teilnehmern des diesjährigen Jugendlagers der Jugendfeuerwehren aus Arnsberg, Breitenbruch und Wennigloh. Vom Feiertag an Christi Himmelfahrt bis zum darauffolgenden Samstag erlebten die Nachwuchsfeuerwehrkräfte ein abwechslungsreiches Programm, das sowohl praxisnahe Übungen als auch gemeinschaftliche Aktivitäten beinhaltete.

Zum Auftakt wanderte die Gruppe von Wennigloh über die Osterwiese zur Feuerwache Arnsberg an der Ruhrstraße. Am Nachmittag folgten erste Übungseinsätze, bei denen unter anderem auslaufende Chemikalien aus einem Anhänger, Rauchentwicklung in einer Gartenhütte sowie eine ausgelöste Brandmeldeanlage für realitätsnahe Einsatzszenarien sorgten. Die Jugendlichen meisterten diese Aufgaben mit großem Engagement und Teamgeist.

Am Freitag stand ein Besuch des Hofs der Firma Hilgenhaus auf dem Programm. Hier lag der Schwerpunkt auf der Bekämpfung von Vegetationsbränden. Über einen Teich auf dem Firmengelände konnte schnell eine geeignete Löschwasserversorgung sichergestellt werden, wodurch die angenommenen Brände zügig unter Kontrolle gebracht wurden.

Ebenfalls am Freitag besuchte die Gruppe ein Kompostwerk, auf dessen Gelände eine weitere Objektübung durchgeführt wurde. Nach einer kurzen Führung durch die Anlage trainierten die Jugendlichen dort die Rettung von verletzten Personen unter realistischen Bedingungen. Ein besonderes Highlight des Abends war eine groß angelegte Personensuche bei Dunkelheit auf der Rüdenburg. Drei vermisste Personen mussten gefunden und in Sicherheit gebracht werden. Eine bewusstlose Person erforderte das direkte Anwenden von Erste-Hilfe-Maßnahmen - Kenntnisse, die am Nachmittag zuvor in einer theoretischen Einheit frisch vermittelt worden waren.

Am Samstag fand eine weitere Einsatzübung im Bereich Hüsten statt, bevor die Feuerwehrleitung das Jugendlager besuchte. In ihrer Ansprache würdigte sie das große Engagement sowie die hervorragenden Leistungen der Jugendlichen. Kai Spiegel und Sascha Ricke von der Wehrleitung betonten dabei, dass sie stolz auf die Nachwuchsarbeit sind. Aus ihr gehen regelmäßig gut ausgebildete und motivierte Einsatzkräfte hervor, die die Zukunft der Feuerwehr sichern.

So ging ein rundum gelungenes Jugendfeuerwehrlager zu Ende, bei dem neben Übung und Ausbildung auch der Spaß und die Gemeinschaft im Mittelpunkt standen. Die Jugendlichen - ebenso wie ihre Ausbilderinnen und Ausbilder - können stolz auf das Erreichte zurückblicken.

