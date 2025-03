Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Spiegel abgetreten

Meiningen (ots)

Am Freitag gegen 15.45 Uhr kam es zu einem Aufeinandertreffen eines Pkw und eines unbekannten Radfahrers in Meiningen an der Ampelanlage Landsberger Straße / Leipziger Straße. Der 51jährige Fahrer eines Pkw Skoda beabsichtigte den Einmündungsbereich bei Grün nach links in Richtung Walldorf zu befahren. Vor ihm querte ein Radfahrer, offenbar bei Rot, die Fahrbahn. Im weiteren musste der Pkw Fahrer an der Ampelanlage Leipziger Straße / Bodenweg anhalten. Der unbekannte Radfahrer näherte sich dem Pkw von hinten, trat im Vorbeifahren den Außenspiegel des Pkw ab und beschimpfte den 51jährigen. Zudem trat der Unbekannte noch gegen einen weiteren wartenden Pkw. Es entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen zu melden.

