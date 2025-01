Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Katze in der Öffentlichkeit gequält

Mühlhausen (ots)

Am Donnerstag teilten Bürger der Mühlhäuser Polizei mit, wie in der Volkenröder Straße ein Mann eine Katze misshandelte. Mehrfach soll er so der Katze Leid zugefügt haben. Bei Eintreffen der Beamten war der Täter nicht mehr vor Ort. Anhand von Zeugenhinweisen wurde der Mann identifiziert. Der 36-jährige Mühlhäuser ist nun Beschuldigter in einem Ermittlungsverfahren wegen des begangenen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

