Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf: Man uriniert an Bahnsteig - Polizei sucht mögliche geschädigte Frau

Werther (ots)

Am Donnerstagmorgen hielten sich am Bahnhof in Werther gegen 06.00 Uhr zwei weibliche Personen auf und warteten auf den Zug nach Nordhausen. Während der Wartezeit trat eine männliche Person an eine der Frauen heran, entblößte seinen Unterleib und urinierte neben ihr auf dem Bahnsteig. Anschließend bestiegen alle genannten Personen den Regionalzug nach Nordhausen. In dem Zug sprach der Mann wahllos Passanten an.

Durch eine Zeugin wurde der Sachverhalt der Polizei gemeldet, welche die Beamten an den Täter heranführte. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen exhibitionistischen Handlungen gegen den 27-Jährigen eingeleitet.

Die Polizei bittet die weibliche Person, neben der der Mann auf dem Bahnsteig urinierte, sich bei der Polizei in Nordhausen zu melden. Ebenso können sich Bürger melden, die durch den Mann in dem Zug gegebenenfalls belästigt wurden, wo das Verhalten des 27-Jährigen als rechtswidrig zu bewerten ist.

Aktenzeichen: 0020466/2025

