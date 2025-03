LPI-SHL: E-Bike-Diebstahl auf Parkplatz - Zeugen gesucht

Meiningen (ots) - Am Samstag zwischen 12.50 Uhr und 13.40 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Leipziger Straße 82 ein Verkehrsunfall. Ein geparkter Pkw Audi wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug beim Ein-/Ausparken beschädigt. Der Fahrer des Verursacherfahrzeuges verließ pflichtwidrig die Unfallstelle. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in ...

