Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Nach rechts ausgewichen, Rad beschädigt. Zeugen gesucht!

Metzels (ots)

Die Fahrerin eines Pkw befuhr am Freitag um 12.35 Uhr die Straße von Metzels nach Wallbach, als ihr in einer Rechtskurve ein unbekanntes Fahrzeug auf der Fahrbahnmitte entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich sie nach rechts aus, kollidierte hier mit dem Bordstein und beschädigte sich die Felge. Zu einem Anstoß mit dem unbekannten Pkw, welcher seine Fahrt fortsetzte, kam es nicht. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 500,- Euro. Personen, welche den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum unbekannten Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell