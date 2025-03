LPI-SHL: Einbruch in eine Kegelbahn

Hildburghausen (ots) - Am Nachmittag des 28.03.2025 kam es in Schönbrunn, Gabeler Straße zu einem Flächenbrand. In der Nähe des Sportplatzes brannte eine Wiese an einem Hang, betroffen waren etwa 250 qm. Ursächlich waren in der Nähe ausgeführte Schweißarbeiten. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Polizeiinspektion Hildburghausen Telefon: 03685 778 0 E-Mail: ...

mehr