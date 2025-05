Feuerwehr der Stadt Arnsberg

FW-AR: Familientag beim Löschzug Neheim begeistert Groß und Klein

Arnsberg (ots)

Am vergangenen Sonntag lud der Löschzug Neheim der Freiwilligen Feuerwehr Arnsberg zu seinem beliebten Familientag an der Feuerwache am Alten Graben ein - und zahlreiche Besucherinnen und Besucher folgten der Einladung. Pünktlich um 11 Uhr eröffneten Löschzugführer Jan Pater und sein Stellvertreter Tobias Jakob die Veranstaltung und begrüßten die Gäste herzlich.

Bei überwiegend gutem Wetter erwartete die Besucher ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie. Besonders großer Andrang herrschte an der Tombola, bei der es zahlreiche attraktive Preise zu gewinnen gab. Hier gilt ein großer Dank an alle Sponsoren, ohne die eine Tombola nicht zu realisieren wäre. Ein besonderes Highlight: Ein Wochenende mit einem Mercedes SUV, das einem glücklichen Gewinner zugelost wurde.

Für das leibliche Wohl war ebenfalls bestens gesorgt. In der liebevoll eingerichteten Cafeteria lockten zahlreiche Kuchenvariationen, während am Grillwagen herzhafte Speisen angeboten wurden - für jeden Geschmack war etwas dabei.

Die kleinen Gäste kamen an diesem Tag besonders auf ihre Kosten: Eine Hüpfburg, ein Sandkasten, verschiedene Tretfahrzeuge sowie bunte Gesichtsbemalung sorgten für strahlende Kinderaugen. Das absolute Highlight waren jedoch die beliebten Rundfahrten mit einem echten Feuerwehrauto - ein unvergessliches Erlebnis für viele Kinder.

Über den Tag verteilt präsentierten die Einsatzkräfte des Löschzugs Neheim ihr Können bei spannenden Einsatzübungen, die dem Publikum eindrucksvoll zeigten, wie vielseitig und professionell die Arbeit der Feuerwehr ist. Auch die Jugendfeuerwehr zeigte in zwei eigenen Übungen ihr Engagement und ihre bereits beachtliche Ausbildung.

Ein weiteres Glanzlicht war der Auftritt der Tanzgruppe des TV Neheim, die mit ihrer mitreißenden Darbietung das Publikum begeisterte und für ausgelassene Stimmung sorgte.

Technikinteressierte Besucher konnten sich bei der großen Fahrzeugaustellung umfassend über die Ausrüstung und Einsatzmittel der Feuerwehr informieren. Auch das Technische Hilfswerk (THW) beteiligte sich mit einem eigenen Fahrzeug und ergänzte das Informationsangebot perfekt.

Nach sieben ereignisreichen und kurzweiligen Stunden endete der Familientag um 18 Uhr. Jan Pater und Tobias Jakob bedankten sich bei allen Gästen für ihr Interesse und die zahlreichen freundlichen Gespräche. "Wir freuen uns schon jetzt auf ein Wiedersehen in zwei Jahren", so die Löschzugführung abschließend.

