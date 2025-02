POL-PPRP: Versuchter Einbruch - Wer kann Hinweise geben?

Ludwigshafen (ots) - Am Montagmittag (10.02.2025, gegen 13:30 Uhr) war eine 60-Jährige in einem Non-Food-Discounter in der Bismarckstraße / Ecke Bahnhofstraße einkaufen, als ihr Geldbeutel gestohlen wurde. Die Frau hatte kurz zuvor ein verdächtiges Mädchen in ihrer Nähe bemerkt. Ob das Kind für den Diebstahl verantwortlich ist, ist derzeit noch unklar. Das Mädchen wird wie folgt beschrieben: 10 - 12 Jahre alt, ...

mehr