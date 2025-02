POL-PPRP: Geldbeutel gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag (09.-10.02.2025) stahlen Unbekannte einen Elektroroller in der Schützenstraße. Der E-Scooter war zu dieser Zeit vor einem Wohnhaus abgeschlossen abgestellt. Hinweise zu dieser Tat bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de. abgestellt. Ein weiterer Elektroroller wurde in der Zeit vom ...

