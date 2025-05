FW-AR: Feuerwehren aus Wennigloh, Stemel und Hachen trainieren den Ernstfall auf Wagyu-Hof

Feuerwehr der Stadt Arnsberg

Am vergangenen Montagabend verwandelte sich der Wagyu-Hof Sauerland in Arnsberg-Bönkhausen in eine Übungsarena für die Feuerwehren aus Wennigloh, Stemel und Hachen. Die Einsatzkräfte simulierten gemeinsam einen Kellerbrand im Altbau des Hofes, bei dem zwei Personen als vermisst galten.

Kaum war der "Alarm" ausgelöst, rückten die Feuerwehrleute zügig an. Die Menschenrettung hatte oberste Priorität: Mehrere Trupps drangen unter schwerem Atemschutz in das verrauchte Gebäude vor, um die Vermissten zu suchen und in Sicherheit zu bringen. Die Übung stellte hohe Anforderungen an Koordination und Zusammenarbeit der verschiedenen Einheiten.

Ein besonderer Schwerpunkt lag auf dem sicheren Vorgehen im Atemschutzeinsatz. Im Verlauf der Übung wurde ein Atemschutznotfall simuliert: Ein Feuerwehrmann galt als verunfallt und musste vom bereitstehenden Sicherheitstrupp schnell und professionell gerettet werden. Auch diese Herausforderung meisterten die Einsatzkräfte routiniert.

Zur Versorgung der geretteten Personen richtete eine Einheit eine Verletztensammelstelle ein, in der die Erstversorgung erfolgte. Die Zusammenarbeit der Feuerwehren verlief reibungslos - ein Ergebnis der intensiven Vorbereitung und des hohen Ausbildungsstandes der Beteiligten. In der abschließenden Manöverkritik wurde die professionelle Leistung aller Beteiligten besonders hervorgehoben.

Ein besonderer Dank gilt den Hofbetreibern Christoph Willeke und Katrin Schütz für die Bereitstellung des Übungsobjekts sowie der Löschgruppe Wennigloh für die Organisation und Vorbereitung der Übung.

Solche überörtlichen Übungen sind ein wichtiger Bestandteil der Feuerwehrarbeit. Sie stärken nicht nur die Einsatzbereitschaft, sondern auch die Zusammenarbeit der Einheiten über Gemeindegrenzen hinweg - und sorgen so für mehr Sicherheit in der Region.

