FW-AR: RHOT Bochum-Essen zu Gast an Neheimer Hauptwache

Arnsberg

Zu einer besonderen Führungskräfte-Schulung kamen nun einige Kameraden des Hauptamtes, sowie der freiwilligen Einsatzabteilung an der Neheimer Wache zusammen. Zu Besuch war die RHOT Bochum-Essen, welche sich näher vorstellten und den Anwesenden aufzeigten, welche Möglichkeiten sie besitzen um im Einsatzfall zu unterstützen.

Bei der RHOT Bochum-Essen, stehend für Rettungshunde-Ortungstechnik, handelt es sich um eine Katastrophenschutzorganisation, welche ausschließlich freiwillig und kostenlos tätig ist. Die ehrenamtlichen Kräfte sind an 365 Tagen im Jahr, rund um die Uhr durch Polizei und Feuerwehr alarmierbar. Der Einsatzbereich des 20-köpfigen Teams der RHOT Bochum-Essen ist spezialisiert auf die Personensuche. Neben dem Personal kann die Katastrophenschutzorganisation auch Technik, wie zum Beispiel ein Quad oder eine Drohne mit Wärmebildkamera mit zur Einsatzstelle verbringen. Besonderes Highlight allerdings sind die Rettungshunde, welche bei der Personensuche unterstützen können.

Das Team der RHOT kann die Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr bei verschiedenen Lagen mit vermissten Personen unterstützen. Nicht nur die Personensuche auf freiem Gelände oder Waldgebieten beherrschen die Kräfte, sondern auch die Suche in Trümmern und großen Gebäudekomplexen meistern sie mit Hilfe von Hunden und technischer Unterstützung. Das Zusammenspiel zwischen der vorgehaltenen Technik und den Rettungshunden, ermöglicht ein schnelles Absuchen von großen Flächen und großen Trümmerhaufen. Durch ihre Spezialisierung auf die Personensuche in unterschiedlichen Terrains bietet das Team, mit Standort in Bochum, große Vorteile und Erfahrungen, welche der Feuerwehr im Einsatzfall weiter helfen kann.

Damit die Einsatzkräfte der Feuerwehr wissen, was sie im Einsatzfall vom Team der RHOT erwarten können, stellte sich ein Teil des Teams nun bei einigen Führungskräften an der Wache Neheim vor. Neben Erfahrungsaustauschen und Gesprächen, brachten die Ehrenamtler auch Ausrüstung und Technik mit ins Sauerland. Unteranderem stellten sie die Drohne mit Wärmebildkamera vor. Obendrein durften die Feuerwehrleute der Feuerwehr Arnsberg auch einen Vierbeiner aus der Hundestaffel kennenlernen. Für die informative und gesellige Zusammenkunft an der Wache Neheim bedankt sich die Feuerwehr recht herzlich beim Team der RHOT Bochum-Essen. Solche Treffen und Wissensaustausche zeigen einmal mehr, wie wichtig die Zusammenarbeit einzelner Hilfsorganisationen ist und wie wichtig eine intensive Zusammenarbeit dieser ist.

