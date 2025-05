Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 19-jähriger Fahrgast leistet erheblichen Widerstand - Bundespolizei leitet Strafverfahren ein

Düsseldorf (ots)

Gestern (04. Mai 2025) kam es am Düsseldorfer Hauptbahnhof zu einem Einsatz der Bundespolizei, bei dem ein 19-jähriger Tunesier durch sein aggressives Verhalten erheblichen Einsatz der Beamtinnen und Beamten erforderte.

Gegen 09.15 Uhr informierte die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn AG die Bundespolizei Düsseldorf über einen renitenten Fahrgast, der sich weigerte, den Zug zu verlassen.

Vor Ort wurde der 19-jährige Fahrgast von den eingesetzten Beamten erkannt. Trotz wiederholter Aufforderungen, den Zug zu verlassen, zeigte er keine Bereitschaft dazu. Als die Polizisten versuchten, ihn aus dem Zug zu begleiten, riss er sich los und flüchtete über die Gleise.

Die Bundespolizei leitete eine sofortige Fahndung ein. Nach kurzer Verfolgung wurde der Flüchtige am Nordende des Bahnhofs eingeholt. Als er die herannahenden Einsatzkräfte bemerkte, reagierte er äußerst aggressiv: Er warf gezielt Steine auf die Beamten, was zu mehreren Treffern und Verletzungen führte. Trotz des Einsatzes von Pfefferspray versuchte der Tatverdächtige weiterhin, die Polizisten anzugreifen.

Der Mann flüchtete anschließend in Richtung eines angrenzenden Kinos, kletterte auf das Vordach des Gebäudes und versuchte, aus etwa fünf Metern Höhe in die Tiefe zu springen. Dank des schnellen Eingreifens der Beamten konnte er am Geländer festgehalten und wieder auf den Boden gezogen werden. Er wurde anschließend mit Hand- und Fußfesseln fixiert. Aufgrund seines anhaltenden Widerstands und des Spuckens in Richtung der Polizisten wurde ihm eine Spuckschutzhaube aufgesetzt.

Während des Einsatzes wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und dem Polizeipräsidium Düsseldorf zugeführt. Er wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell