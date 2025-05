Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei klärt Diebstähle durch Videoüberwachung auf

Münster (ots)

In gleich zwei Diebstahlsfällen im Hauptbahnhof hat die Bundespolizei am Wochenende die Täter mithilfe von Aufnahmen der Videoüberwachung überführt und das Diebesgut sichergestellt.

Am Samstagvormittag (3. Mai) bemerkte ein 23-Jähriger, dass er in einem Warteraum auf dem Bahnsteig im Schlaf bestohlen worden war. Er zeigte bei der Bundespolizei den Diebstahl seines Handys und seiner Geldbörse an. Bundespolizisten konnten in der Videoauswertung Tathandlung und Täter erkennen. Zwei Stunden nach der Tat trafen die Einsatzkräfte den Tatverdächtigen im Hauptbahnhof an. Bei dem 38-jährigen Pakistaner wurde bis auf das Handy und den Personalausweis das Diebesgut sichergestellt.

In der darauffolgenden Nacht wachte eine 58-Jährige in einer Sitzgruppe in der Haupthalle auf, nachdem ihre Tasche gestohlen worden war. Auch sie zeigte den Diebstahl bei der Bundespolizei an und wiederum waren Tat und Täter auf den Videobildern eindeutig zuerkennen. Die Fahndung führte zu einem Tatverdächtigen in der Grünanlage an der Bremer Straße. Die Durchsuchung des 26-jährigen Ukrainers förderte neben dem Eigentum der 58-Jährigen auch noch ein mutmaßlich gestohlenes Handy zutage.

Gegen beide Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Beide haben einen festen Wohnsitz in Münster und wurden wieder entlassen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell