Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Wohnhausbrand am Tönniesberg

Hannover-Ricklingen (ots)

Um 00:10 Uhr meldete ein aufmerksamer Bürger Brandrauch und Feuerschein aus den Fenstern des zweiten Obergeschosses eines freistehenden Gebäudes in Hannover Ricklingen in der Straße "Am Tönniesberg". Die Regionsleitstelle alarmierte initial zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr, die Ortsfeuerwehr Ricklingen und den Rettungsdienst.

Als erste Einsatzkräfte kurz danach vor Ort eintrafen, bestätigte sich die Meldung. Aus den Fenstern zum Hinterhof im zweiten Obergeschoss und mittlerweile auch teilweise im ersten Obergeschoss schlugen bereits Flammen an der Fassade empor. Aufgrund der zu diesem Zeitpunkt bereits ausgedehnten Brandentwicklung über mehrere Nutzungseinheiten wurde die Alarmstufe erhöht und ein weiterer Löschzug der Berufsfeuerwehr Hannover nebst einigen benötigten Sonderfahrzeugen (unter anderem ein Großtanklöschfahrzeug und eine Teleskopmastbühne) und weiteren Ortsfeuerwehren (Davenstedt und Vinnhorst) zur Einsatzstelle entsandt. Recherchen der Polizei ergaben eine gemeldete Person in dem Gebäude. Diese konnte telefonisch erreicht werden, sie befand sich zur Einsatzzeit nicht im betroffenen Haus und war in Sicherheit. Die übrigen Wohnungen standen leer. Die Löschmaßnahmen gestalteten sich im Verlauf des Einsatzes zunehmend schwieriger, da die Decken der einzelnen Wohnungen durch das Feuer stark in Mitleidenschaft gezogen wurden und teilweise sogar bereits eingestürzt waren. Somit war ein Vorgehen von Trupps im Inneren des Hauses nur noch stark eingeschränkt möglich und die Löschmaßnahmen mussten zum größten Teil von außen durchgeführt werden. Hier kam ein neuartiges Bohr-Schneidgerät mit integrierter Wasserabgabe zum Einsatz. Die Löscharbeiten zogen sich bis in die Morgenstunden hin, um 08:50 Uhr wurde "Feuer aus" gemeldet. Derzeit (09:30 Uhr) befinden sich noch einige Einsatzkräfte mit Nachlösch- und Aufräumarbeiten an der Einsatzstelle. Zur Brandursache hat die Polizei entsprechende Ermittlungen vor Ort aufgenommen. Über die entstandene Schadenhöhe liegen der Feuerwehr keine Angaben vor.

Die Feuerwehr Hannover war insgesamt mit 80 Einsatzkräften und 30 Fahrzeugen im Einsatz.

