Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Brand in einer Dachgeschosswohnung in der Sedanstraße

Hannover (ots)

In den Morgenstunden kam es in der Sedanstraße in der hannoverschen Oststadt zu einem Brand in einer Dachgeschosswohnung. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden, verletzt wurde niemand. 28 Personen mussten zeitweise ihre Wohnungen verlassen.

In der Regionsleitstelle Hannover gingen um 03:30 Uhr Notrufmeldungen ein, bei denen Hinweisgebende von weit sichtbarem Flammenschein und Knallgeräuschen aus dem Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Sedanstraße berichteten. Feuerwehr und Rettungsdienst Hannover wurden umgehend alarmiert und rückten in die Oststadt aus. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich das Lagebild, denn die Flammen schlugen bereits aus dem Dach des Mehrfamilienhauses. Die Alarmstufe wurde daraufhin erhöht und weitere Einheiten der Feuerwehr Hannover nachgefordert. Die in der Brandwohnung lebenden beiden Personen wurden direkt nach dem Eintreffen der Feuerwehr durch Einsatzkräfte aus ihrer Wohnung gerettet, auch die Bewohner*innen der Nachbarwohnungen wurden, aufgrund einer starken Rauchentwicklung, vorsorglich evakuiert. Dank des schnellen Eingreifens der hannoverschen Brandschützer konnte das Feuer, welches auf dem Balkon der Dachgeschosswohnung ausgebrochen ist, schnell unter Kontrolle gebracht werden. Einsatzkräfte unter Atemschutz wurden sowohl im Innenangriff mit handgeführten Rohren, sowie durch zwei Drehleitern im Außenangriff, zur Bekämpfung des Brandes eingesetzt. Mit Druckbelüftungsgeräten wurde der Treppenraum und die Brandwohnung entraucht. Die Maßnahmen dauerten allerdings an, da das Dach in Teilen für die Löschmaßnahmen durch die beiden Drehleitern abgedeckt werden musste, um an Brandnester zu gelangen.

26 Menschen wurden bei dem Einsatz evakuiert, sowie zwei Menschen aus der betroffenen Wohnung gerettet. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Die Bewohner*innen wurden bis zur Freigabe ihrer Wohnungen in einem Großraumbus der Feuerwehr Hannover untergebracht. Im Einsatz befanden sich 50 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst Hannover, die hierfür unter anderem mit 2 Löschzügen und Sonderfahrzeugen der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Kirchrode vor Ort waren.

Die Brandursache ist ungeklärt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Die Polizei Hannover hat noch in der Nacht die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Hannover, übermittelt durch news aktuell