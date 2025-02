Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier/Achern/A5 - Zeugenaufruf nach Unfallfluchten

Offenburg (ots)

Gleich zwei Verkehrsunfälle ereigneten sich am Sonntagmittag auf der A5 zwischen Appenweier und Achern. Nach ersten Erkenntnissen soll ein bislang unbekannter Wohnmobilfahrer gegen 12:15 Uhr auf dem mittleren Fahrstreifen in Richtung Norden unterwegs gewesen sein. Der unbekannte Unfallverursacher scherte offenbar zum Überholen des vor ihm befindlichen Ford aus. Die Fahrerin des Fords musste daraufhin stark abbremsen, wodurch sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und linksseitig mit der Betonleinwand kollidierte. Das weiße Wohnmobil entfernte sich kurze Zeit später mutmaßlich unbeschädigt vom Unfallort. Der nicht mehr fahrbereite Ford musste abgeschleppt werden. In Folge dessen soll ein weiterer Fahrzeugführer mit Warnblinker an der Unfallstelle angehalten haben. Währenddessen kollidierte augenscheinlich ein von hinten kommender Mercedes mit dem rechten Außenspiegel des stehenden Fahrzeugs. Der Fahrer des vermutlich älteren weißen Mercedes entfernte sich ebenfalls unerlaubt vom Unfallort. Bei beiden Unfällen entstand ein Gesamtschaden von rund 11.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Unfallverursachern oder zu den unfallflüchtigen Wagen geben können, werden gebeten sich mit den Beamten des Verkehrsdienstes Bühl unter der Rufnummer 07223 80847-0 in Verbindung setzen.

/al

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell