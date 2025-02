Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Vorläufige Festnahme dank schnellem Einschreiten

Lahr (ots)

Einem aufmerksamen Zeugen und dem schnellen Einschreiten der Beamten des Polizeireviers Lahr war es in der Nacht von Montag auf Dienstag zu verdanken, dass zwei mutmaßlichen Dieben das Handwerk gelegt werden konnte. Der Anrufer wählte gegen 2.30 Uhr den Notruf und meldete verdächtigen Lärm in der Rainer-Haungs-Straße, was ihm um diese Uhrzeit suspekt erschien. Beim Eintreffen der Polizei standen die Ermittler im Bereich eines Zigarettenautomaten zwei vermummten Gestalten gegenüber, die beim Erkennen der Ordnungshüter versuchten, auf mitgeführten Fahrrädern die Flucht zu ergreifen. Den Beamten gelang es jedoch, die Verdächtigen zu überwältigen und vorläufig festzunehmen. Wie die weiteren Recherchen vor Ort ergaben, führten die beiden 18 und 19 Jahre alten Heranwachsenden Elektrowerkzeug mit sich, mit welchem zuvor offenbar versucht worden war, den Zigarettenautomaten gewaltsam aufzubrechen. Gegen das Duo wird nun wegen des versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls ermittelt. Am Automat entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell