POL-PDKL: Unfall mit Personenschaden

20-Jähriger landet mit seinem Fahrzeug am Baum. Am Mittwochmorgen fuhr der junge Mann mit seinem PKW auf der Bundesstraße von Kreimbach-Kaulbach in Richtung Olsbrücken. In einer Kurve kam er aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Hierbei wurde er verletzt und sein Auto beschädigt. Der Fahrer wurde vom Rettungsdienst an der Unfallstelle versorgt und anschließend in ein Krankenhaus zur Untersuchung gebracht. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. |pilek

