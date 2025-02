POL-EL: Haren - Unfall mit Hund - Verursacher flüchtet

Nordhorn (ots) - In der Nacht zu Montag haben bislang unbekannte Täter gegen 2:17 Uhr die Eingangstür eines Geschäfts an der Straße Am Schweinemarkt in Nordhorn eingeschlagen. Im Geschäft beschädigten die Täter eine Vitrine und entwendeten daraus Schmuck. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu ...

