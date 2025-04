Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schwerer Arbeitsunfall: 19-Jähriger bei Sturz lebensgefährlich verletzt

Kassel (ots)

Kaufungen (Landkreis Kassel):

Auf einem Firmengelände eines Stahlhändlers in Kaufungen ist es am gestrigen Montagnachmittag gegen 17:20 Uhr zu einem Arbeitsunfall gekommen, bei dem ein 19-jähriger Arbeiter einer anderen Firma schwer verletzt wurde. Wie die am Unfallort eingesetzte Streife des Polizeireviers Ost berichtet, hatte der Verunglückte gemeinsam mit Kollegen Photovoltaik-Anlagen auf dem Paralleldach einer Werkshalle installiert, welche mit Wellblechen und teilweise mit Lichtplatten eingedeckt ist. Aus bislang unbekannten Gründen durchbrach der 19-Jährige eine Lichtplatte, wodurch er rund 14 Meter in die Tiefe stürzte. Der Mann aus Waldeck wurde nach notärztlicher Behandlung in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Nach bisherigen Informationen besteht akute Lebensgefahr für ihn. Wie es genau zu dem schweren Unfall kommen konnte, ist noch ungeklärt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Zur Klärung der Umstände dieses Arbeitsunfalls wurde, wie in solchen Fällen üblich, auch die Abteilung für Arbeitsschutz beim Regierungspräsidium Kassel eingeschaltet.

