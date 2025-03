Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Sprinterfahrer muss Kurve schneidendem SUV ausweichen und kommt von der Straße ab: Zeugen bei Kaufungen gesucht

Kassel (ots)

Kaufungen (Landkreis Kassel):

Zeugen eines Unfalls, der sich am Donnerstagnachmittag auf der K 5 bei Kaufungen ereignete, suchen die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Ost berichten, war ein Sprinterfahrer gegen 15:30 Uhr auf der Kreisstraße von Kaufungen in Richtung Windhausen unterwegs, als ihm in einer Kurve ein SUV entgegenkam und die Kurve geschnitten haben soll. Der 23-Jährige am Steuer des Kastenwagens wich nach eigenen Angaben nach rechts aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern, woraufhin der Mercedes von der Straße abkam. Als er gegenlenkte, geriet der Sprinter auf die Gegenfahrspur und stieß gegen die linke Leitplanke, wodurch die linke Vorderachse des Fahrzeugs vollständig herausgerissen wurde. Der Schaden an dem Mercedes, der abgeschleppt werden musste, beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 5.000 Euro. Der 23-Jährige aus Hann. Münden wurde an der Unfallstelle von Rettungskräften untersucht, blieb aber glücklicherweise unverletzt. Bei dem entgegenkommenden Auto, das seine Fahrt trotz des Unfalls in Richtung Kaufungen fortsetzte, soll es sich um einen dunklen SUV gehandelt haben.

Zeugen, die den Ermittlern Hinweise zu der Unfallflucht geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell