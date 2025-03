Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Gefährliche Alkoholfahrt endet im Graben: 63-jährige Fahrerin wehrt sich gegen Blutentnahme

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel)/ Niederstein (Schwalm-Eder-Kreis):

Im Straßengraben neben der L 3219 zwischen Baunatal und Niedenstein endete am Samstagabend eine Fahrt mit Alkohol am Steuer. Eine andere Autofahrerin hatte gegen 18:30 Uhr über die 110 die Polizei alarmiert, da ein vor ihr durch Großenritte fahrender Pkw mehrfach in Schlangenlinien gegen den Bordstein fuhr und immer wieder in den Gegenverkehr geriet. Im weiteren Verlauf des Notrufs der Zeugin verlor die vorausfahrende 63 Jahre alte Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam von der Straße ab und landete im Graben. Wie die hinzugeeilten Streifen feststellten, war die Fahrerin aus dem Schwalm-Eder-Kreis zwar unverletzt geblieben, stand aber deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest bei der 63-Jährigen ergab 2,1 Promille, weshalb die Polizisten sie auf die Dienststelle brachten. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Auf dem Revier verhielt sich die Frau zunehmend aggressiv, wehrte sich gegen die Blutentnahme durch einen Arzt und beleidigte die Beamten. Nach der Entnahme der Blutprobe und der Sicherstellung ihres Führerscheins brachten die Polizisten die 63-Jährige zur Ausnüchterung in eine Zelle des Kasseler Polizeigewahrsams. Sie muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell