Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei und Handelsverband bieten Infostand zum Thema "Sichere Innenstadt" am Freitag im Service Point Kassel an

Kassel (ots)

Kassel: Einen gemeinsamen Info- und Beratungsstand zum Thema "Sichere Innenstadt" mit Tipps zum Schutz vor Laden-, Trick oder Taschendiebstählen oder auch zum Schutz vor Fahrraddieben bieten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Nordhessen und der Handelsverband Hessen am Freitag in Kassel an. Der Infostand wird in der Zeit von 10:00 bis 13:00 Uhr im Kassel Service Point im Kaufhaus GALERIA in der Oberen Königsstraße zu finden sein.

Die Fachberaterinnen und Fachberater der Polizei sowie der Handelsverband Hessen werden dort rund um das Thema "Sichere Innenstadt" und Ladendiebstahl informieren und gerne alle aufkommenden Fragen beantworten. Es sind nicht nur alle Bürgerinnen und Bürger recht herzlich eingeladen, sondern insbesondere auch Handeltreibende, die sich im speziellen zum Thema "Diebstahlprävention" informieren möchten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell