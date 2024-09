POL-EU: Betrunken gefahren, Führerschein weg, Blutprobe

Zülpich (ots) - Am heutigen Freitag (13. September) konnte ein 35-Jähriger aus Zülpich nach mehreren Bränden im Zülpicher Kernstadtgebiet festgenommen werden. Gegen 13.26 Uhr wurde zum wiederholten Mal ein Mülltonnenbrand in der Straße Markt in Zülpich gemeldet. Ein aufmerksamer Zeuge hatte zuvor einen 35-Jährigen aus Zülpich beobachtet, wie dieser eine Mülltonne in der Straße Markt anzündete. Nach den Häufungen der Brände im Zülpicher Kernstadtgebiet ...

