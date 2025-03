Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Trendelburg-Deisel (Landkreis Kassel): Brand eines leerstehenden Wohnhauses

Kassel (ots)

Heute Nacht um 03:35 Uhr bemerkten Anwohner in Trendelburg-Deisel, dass in der Ortslage Flammen aus dem Dach eines leerstehenden Wohnhauses (Fachwerkhaus) schlugen. In der Folge stand das Haus im Vollbrand. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern noch an. Personen wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist zur Zeit noch unbekannt. Hierzu hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Der Brandschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 150.000EUR.

Neben den Einsatzkräften der örtlichen Feuerwehr war die Polizeistation Hofgeismar und der Kriminaldauerdienst Kassel vor Ort.

