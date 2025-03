Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Tankstellen-Einbrecher scheitert mit Kanaldeckel an Schiebetür: Polizei sucht nach Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen: Ein bislang noch unbekannter Täter versuchte in der Nacht zum heutigen Freitag in eine Tankstelle in Bettenhausen einzubrechen. Er scheiterte jedoch bei dem Versuch die Scheibe einer Schiebetür mit einem Kanaldeckel einzuschlagen und ergriff sodann die Flucht.

Nach ersten Ermittlungen der aufnehmenden Streife des Polizeireviers Ost hat der bislang noch unbekannte Mann gegen 02:45 Uhr das Tankstellengelände in der Sandershäuser Straße betreten und mehrfach mit einem Gullydeckel, welchen er von der Straße nahm, gegen die Tür der Tankstelle geschlagen, um sich Zutritt in den Verkaufsraum zu verschaffen. Als er dabei jedoch scheiterte, versuchte er sein Glück erneut, indem er mehrfach gegen die Tür trat und sich mit seinem Körpergewicht dagegen schmiss. Als auch dies missglückte, machte er sich letztendlich ohne jede Beute auf die Flucht in Richtung Lossestraße. Auf Grund vorhandener Videoaufzeichnung am Tatort wurde die Tat aufgezeichnet und der Einbrecher teils bildlich erfasst.

Er trug eine dunkle Hose sowie eine dunkle Jacke mit Kapuze und führte eine Plastiktüte mit sich.

Ersten vor Ort getroffenen Einschätzungen nach entstand an der Tür ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die weiteren Ermittlungen führen die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kriminalpolizei. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter 0561-9100.

