Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei Einbrecher in Fuldabrück von Kamera erfasst : Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Fuldabrück-Dittershausen (Landkreis Kassel): Am gestrigen Donnerstagabend brachen zwei bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Fuldabrück-Dittershausen ein. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben könnten.

Nach aktuellem Ermittlungsstand ereignete sich die Tat gegen 20:20 Uhr in einem Einfamilienhaus in der Franz-Schubert-Straße in Abwesenheit der Bewohner. Die Einbrecher zerstörten eine Fensterscheibe zum Wohnzimmer, verschafften sich so Zutritt in das Haus und durchsuchten sämtliche Räume. Dabei entwendeten sie eine Bluetooth-Musikbox der Bewohner und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen erfolglos. Die beiden unbekannten Männer, welche durch eine am Privatgrundstück angebrachte Kamera aufgezeichnet werden konnten, können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

- Ca. 20-30 Jahre alt

- Helle Haare

- Normale Statur

- Schwarze Hose und schwarze Jacke

- Weiße Schuhe

Täter 2:

- Ca. 20-30 Jahre alt

- Dunkle Haare, an den Seiten abrasiert

- Graue Hose und graue Jacke

- Dunkle Schuhe mit weißer Sohle

Die Ermittlungen werden vom zuständigen Kommissariat K21 der Kasseler Kriminalpolizei geführt. Zeugen die am gestrigen Abend im Tatortbereich verdächtige Personen wahrgenommen haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Kassel unter 0561- 9100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell