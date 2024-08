POL Schwaben Nord: Verkehrsunfall auf der Autobahn

Augsburg (ots) - Oberhausen - Am Montag (19.08.2024) beschädigte ein 44-jähriger LKW-Fahrer zwei am Straßenrand geparkte Autos in der Äußeren Uferstraße. Der 44-Jährige war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Gegen 06.00 Uhr fuhr der LKW-Fahrer mit seinem Gespann auf der Äußeren Uferstraße in südliche Richtung. Hierbei unterschätzte er offenbar ...

