Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach schwerem Straßenraub in Annastraße: Polizei fahndet mit Fotos und Videos nach Täter; junge Bar-Besucherinnen als wichtige Zeugen gesucht

Kassel

(Bitte beachten sie auch unsere am 17.02.2025, um 15:02 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5972928 veröffentlichte Pressemitteilung).

Kassel-Vorderer Westen:

Am 16. Februar 2025 kam es in einem Hinterhof in der Annastraße in Kassel zu einem schweren Straßenraub, bei dem das 44-jährige Opfer schwer verletzt wurde. Trotz intensiver Ermittlungen der Beamten des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo konnte der unbekannte Täter bisher nicht identifiziert werden, weshalb eine Richterin nun die Öffentlichkeitsfahndung mit Fotos und Videos aus Kameras angeordnet hat, die in und vor einer Bar in der Friedrich-Ebert-Straße angebracht sind. Die Ermittler erhoffen sich durch die Veröffentlichung nun, Hinweise aus der Bevölkerung auf die Identität des Räubers zu erhalten. (Das Video ist auf der Internetseite der Polizei unter https://k.polizei.hessen.de/1982275228 veröffentlicht und steht dort zum Download bereit). Der Täter ist ca. 30 bis 35 Jahre alt, hat eine normale Statur, trägt eine blaue Jeans, eine brauen Jacke, weiße Sneaker und eine schwarze Wollmütze mit hellen Emblemen vorne und an der Seite.

Der schwere Raubüberfall hatte sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 3 Uhr ereignet. Der 44-jährige Mann war nach einem Kneipenbesuch auf der Friedrich-Ebert-Straße allein auf dem Heimweg gewesen, als er nach Passieren eines Torbogens hinter dem Platz der 11 Frauen plötzlich von hinten angegriffen wurde. Der unbekannte Täter schlug dem Opfer mehrfach mit der Faust ins Gesicht, bis er zu Boden ging und trat anschließend auf ihn ein. Nachdem der Unbekannte die Geldbörse und das Handy aus der Hosentasche des 44-Jährigen genommen hatte, flüchtete er unerkannt. Der am Boden liegende Mann hatte sich bei dem Raub unter anderem einen Beinbruch zugezogen, weshalb er sich nicht bewegen konnte. Erst durch Hilferufe war eine Anwohnerin auf den Verletzten aufmerksam geworden, die den Rettungsdienst alarmierte. Der 44-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen. Bis heute ist er wegen des komplizierten Bruchs, der operiert werden musste, noch nicht wieder vollständig genesen.

Wie die umfangreichen Ermittlungen der Kriminalbeamten und die Auswertung von Kameras ergaben, hatte sich der spätere Täter zuvor in der gleichen Kneipe aufgehalten, die das Opfer besucht hatte. Dort hatte der Unbekannte zwei junge Frauen belästigt, angetanzt und auch begrapscht, was der 44-Jährige beobachtet hatte und einen Türsteher darüber informierte. Dieser warf den späteren Täter daraufhin aus der Bar. Vor der Tür wartete er, bis das Opfer die Kneipe verließ, folgte dem Mann bis in den Hinterhof der Annastraße und griff ihn schließlich an. Die beiden jungen Frauen, die von dem unbekannten Täter in der Kneipe belästigt wurden, werden nun als wichtige Zeuginnen gesucht. Sie und weitere Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

