POL-KS: Feuer auf Mülldeponie Hofgeismar: Brandursache noch ungeklärt

Kassel (ots) - Kassel-Vorderer Westen: Am gestrigen Mittwochnachmittag wurde die Polizei gegen 17 Uhr zur Haltestelle "Berlepschstraße" in Kassel gerufen, da dort ein stark alkoholisierter und aggressiver Mann eine Frau in einer Straßenbahn angegriffen haben soll. Die hinzugeeilten Streifen des Polizeireviers ...

mehr