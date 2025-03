Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Motorradsaison 2025: Nordhessische Polizei gibt Tipps zum Saisonauftakt

Kassel (ots)

Nordhessen: Das erste Wochenende mit strahlendem Sonnenschein und frühlingshaftem Wetter liegt bereits hinter uns. Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer starten bei diesen guten äußeren Bedingungen nun größtenteils wieder in die Saison. Die nordhessische Polizei möchte mit Tipps an alle Verkehrsteilnehmenden dafür sorgen, dass auf den Straßen unserer für Ausflugsfahrten beliebten Region in diesem Jahr so wenig Menschen wie möglich zu Schaden kommen. Leider wurde der Saisonstart wie auch in den letzten Jahren bereits frühzeitig eingetrübt. Am vergangenen Wochenende verlor ein 20-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall im Schwalm-Eder-Kreis tragischerweise sein Leben. Auch in den Jahren zuvor mussten leider direkt zu Beginn der Saison tödliche Unfälle in Nordhessen beklagt werden.

Die Unfallursachen bei schweren Unfällen sind dabei in den meisten Fällen nicht angepasste Geschwindigkeit und ungenügender Sicherheitsabstand. Aber auch Vorfahrtsverletzungen, sowohl durch Zweiradfahrende als auch durch andere Verkehrsteilnehmende, zählen zu den Hauptunfallursachen. Insofern richtet sich der Appell der Polizei, zum Saisonbeginn erhöhte Aufmerksamkeit und Vorsicht zu zeigen, an alle Teilnehmenden im Straßenverkehr. Damit für Motorradfahrende der Start in die Saison ohne Zwischenfälle klappt, sollte Folgendes beachtet werden:

Technik und Sicherheit

- Checken Sie gründlich Ihre "Maschine" nach der Winterpause - Beachten Sie insbesondere Bremsen, Beleuchtung und Bereifung mit vorgeschriebenem Luftdruck - Schützen Sie sich mit geeigneter Motorradschutzbekleidung! Zur gesamten Ausrüstung gehören: Motorradhelm (keine sogenannten "Braincaps"), Leder- oder Textilkombination, Motorradhandschuhe und Stiefel - Verwenden Sie Protektoren, die das Verletzungsrisiko bei Stürzen vermindern - Nutzen Sie auffällige Reflektoren oder Warnwesten, damit sind Sie besser erkennbar und werden früher gesehen

Fahrtipps

- Fahren Sie vorschriftsmäßig immer mit Licht - Fahren Sie defensiv und überschätzen Sie sich nicht - Fahren Sie vorausschauend - Seien Sie stets bremsbereit - Kündigen Sie Überholmanöver frühzeitig und deutlich an - Schneiden Sie keine Kurven - In Kurven und bei Nässe müssen Sie besonders gefühlvoll bremsen - Absolvieren Sie nach längeren Fahrpausen ein Motorrad-Sicherheitstraining - Halten Sie bei Ausfahrten in der Gruppe genügend Abstand, fahren Sie versetzt und überholen Sie nicht untereinander

Ganz wichtig: Fahren Sie rücksichtsvoll und vermeiden Sie unnötigen Motorradlärm. Respektieren Sie das Bedürfnis von Anwohnern stark frequentierter Strecken nach Ruhe. Ausgebaute Schalldämpfer (sogenannte db-Killer) verursachen viel Lärm, der für die Bürgerinnen und Bürger zu einer unerträglichen Last wird. Auch eine aggressive Fahrweise stört Mensch und Natur.

Mal Hand aufs Herz: Wann haben Sie zuletzt an einem Erste-Hilfe-Kurs teilgenommen? Gerade Motorradunfälle führen oft zu schweren Verletzungen. Frischen Sie ihre Kenntnisse wieder auf, um im entscheidenden Moment richtig helfen zu können.

Biker-Safety-Tour im Juni im Schwalm-Eder-Kreis geplant

Am 5. Juni 2025 plant das Polizeipräsidium Nordhessen zudem eine "Biker-Safety-Tour". Es handelt sich dabei um eine Tour, die von polizeilichen Motorradfahrern begleitet wird, Gefahrenpunkte abgefahren und Gefahrensituationen erörtert werden. Zudem werden Infostände angeboten und Themen wie "Lärm" und "Erste Hilfe am Unfallort" besprochen. Die Tour soll bei der Polizei in Homberg (Efze) beginnen und durch den Schwalm-Eder-Kreis führen. Weitere Informationen werden im Vorfeld noch bekannt geben.

Die Polizei in Nordhessen wird mit Blick auf die Motorradsaison auch in diesem Jahr wieder verschiedene Präventionsaktionen, aber auch Schwerpunktkontrollen durchführen, um auf die besonderen Gefahren hinzuweisen und um verkehrsuntaugliche Fahrzeuge und Personen aus dem Verkehr zu ziehen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell