Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach Diebstahl von Krankenfahrstuhl: Reumütiger Dieb bringt Diebesgut zurück

Kassel (ots)

Espenau (Landkreis Kassel): Offenbar das schlechte Gewissen hat einen Dieb am gestrigen Mittwoch gepackt, sodass er sein Diebesgut wieder zurückbrachte. Bereits am Dienstag meldete ein 71-Jähriger aus Espenau seinen Krankenfahrstuhl bei der Polizei als gestohlen. Der Mann war eigenen Angaben nach am Vormittag mit seiner Ehefrau unterwegs gewesen und hatte seinen motorisierten Rollstuhl zu Hause unter seinem Carport geparkt. Als er gegen 12 Uhr zurückkam, stellte er fest, dass das Fahrzeug nicht mehr da war und vermutlich entwendet wurde. Auf Grund einer auf dem Privatgrundstück angebrachten Kamera konnte ein dem Opfer unbekannter Mann aufgezeichnet werden, der sich unbefugt auf dem Gelände aufhielt, sodass man bei ihm von dem mutmaßlichen Täter ausging und anhand der Personenbeschreibung nach einem Verdächtigen durch die Polizei gefahndet werden konnte. Dies blieb allerdings zunächst erfolglos. Erst als sich am späten Nachmittag ein Zeuge telefonisch bei der Polizei meldete und einen hilfreichen Hinweis auf den Täter und den angeblichen Standort des Krankenfahrstuhls geben konnte, kam der Fall wenn auch auf unerwartete Weise, ins Rollen. Die vom Zeugen genannte Örtlichkeit wurde von den Beamten des Polizeireviers Nord durchsucht, was allerdings weder zum Auffinden des Täters, einem 18-Jährigen aus Bad Wildungen, noch des Diebesgutes führte.

Jedoch meldete sich der Bestohlene kurze Zeit später erneut bei der Polizei und teilte mit, dass der Krankenfahrstuhl wieder aufgetaucht sei und plötzlich in seiner Grundstückseinfahrt gestanden habe. Bei dem Mann, der beim Abstellen des Rollstuhls von einem Nachbar beobachtet wurde, handelte es sich scheinbar um den vom schlechten Gewissen geplagten, zuvor von der Kamera erfassten Dieb. Der Krankenfahrstuhl blieb unbeschädigt, jedoch fehlen von den Versicherungskennzeichen jede Spur. Nach diesen wird noch gefahndet. Gegen den Täter wird weiterhin ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell