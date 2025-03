Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach volksverhetzenden Ausrufen und Körperverletzung in Straßenbahn: 29-Jähriger festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen:

Am gestrigen Mittwochnachmittag wurde die Polizei gegen 17 Uhr zur Haltestelle "Berlepschstraße" in Kassel gerufen, da dort ein stark alkoholisierter und aggressiver Mann eine Frau in einer Straßenbahn angegriffen haben soll. Die hinzugeeilten Streifen des Polizeireviers Süd-West konnten den tatverdächtigen 29-Jährigen aus Bad Hersfeld noch in der Tram festnehmen. Angetroffene Zeugen schilderten den Polizisten anschließend, dass der Mann zuvor in der stadteinwärts fahrenden Straßenbahn lautstark volksverhetzende und antisemitische Äußerungen getätigt haben soll. Zudem soll er verbotene, rechtsextreme Parolen gerufen haben, woraufhin ein Fahrgast, eine 26-Jährige aus Kassel, mit ihm in Streit geraten war. Im weiteren Verlauf soll der 29-Jährige die Frau geschubst und leicht verletzt haben. Der polizeibekannte und aggressive Tatverdächtige wurde für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf das Revier gebracht. Da der erheblich unter Alkoholeinfluss stehende Tatverdächtige einen verwirrten Eindruck machte, wurde er anschließend in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen. Er muss sich nun wegen Körperverletzung, Volksverhetzung und Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verantworten.

