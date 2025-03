Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Mehrere Teslas mit Graffiti beschmiert - Haben Sie Hinweise?

Viersen-Stadtmitte (ots)

Im Laufe des Dienstagmorgens meldeten sich drei Geschädigte bei der Polizeiwache Viersen und zeigten eine Sachbeschädigung an ihren Teslas an. Alle drei Fahrzeuge waren zwischen Montag, 17. März, 23:00 Uhr, und Dienstagmorgen, 8:15 Uhr, in der Viersener Stadtmitte geparkt. Eines stand in der Straße "Seilerwall", eines in der Straße "Rötsch" und das dritte in der Petersstraße. Vermutlich hat mindestens eine Person eine Schablone mit der Aufschrift "FCK Elon" benutzt und rote Sprühfarbe verwendet, um die Fahrzeuge von mehreren Seiten zu beschmieren. Haben Sie im genannten Zeitraum etwas beobachtet? Falls ja, melden Sie Ihre Hinweise bitte der Polizei unter der Rufnummer: 02162/377-0./jk (280)

