Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Fehler beim Abbiegen führt zu Unfall

Tönisvorst- St. Tönis (ots)

64-jährige Autofahrerin wird bei Zusammenstoß mit Straßenbahn schwer verletzt. Am Dienstag gegen 15.30 Uhr war eine 64-jährige Autofahrerin aus Tönisvorst auf der Krefelder Straße aus Richtung Krefeld unterwegs. Sie wollte nach links in die Mühlenstraße abbiegen, hatte sich aber auf dem falschen Fahrstreifen eingeordnet. Als dann die Ampel auf Grün umschaltete, fuhr sie los und bogt nach links ab. Die Ampel des eigentlichen Linksabbiegerstreifens zeigte jedoch noch Rotlicht. Als die 64-Jährige abbog, kam es zur Kollision mit einer Straßenbahn, die aus Krefeld in Richtung St. Tönis fuhr. Durch die Kollision wurde die Autofahrerin verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde. /wg (278)

