Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Vorfahrtberechtigte Radfahrer werden bei zwei Unfällen leicht verletzt

Kreis Viersen (ots)

Einmündung und Parkplatzeinfahrt waren die Örtlichkeiten. Am gestrigen Montag kam es zu zwei Radfahrunfällen, bei denen die Radfahrenden leicht verletzt wurden. Der erste Unfall ereignete sich gegen 8.45 Uhr in Grefrath. Eine 31-jährige Grefratherin wollte mit ihrem Pkw von der Straße An der evangelischen Kirche auf die Stadionstraße abbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer 54-jährigen Grefratherin, die mit ihrem Fahrrad den Geh- und Radweg der Stadionstraße aus Richtung Stadtmitte befuhr. Die Radfahrerin stürzte in Folge der Kollision, sie wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der zweite Unfall ereignete sich gegen 19.15 Uhr auf der Süchtelner Straße in Viersen. In Höhe des dortigen Aldi Marktes befuhr ein 16-jähriger Viersener Radfahrer den dortigen Radweg in Richtung Viersen. Eine 51-jährige Viersenerin, die mit ihrem Pkw aus Süchteln kommend auf den Aldi Parkplatz einbiegen wollte, missachtete die Vorfahrt des Radfahrers. Es kam auch hier zur Kollision. Der Radfahrer stürzte und wurde ebenfalls leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. /nd (275)

