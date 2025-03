Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Diebstähle aus Autos

Kreis Viersen (ots)

Seit der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es kreisweit zu insgesamt elf Einbrüchen in Autos gekommen. Teilweise haben die unbekannten Täter dazu Scheiben eingeschlagen, um ins Innere des Autos zu gelangen. Vier Taten ereigneten sich in Lobberich - auf dem Fenland-Ring, Am Hegbaum, an der Straße Rosental sowie Im Weberfeld. In Breyell wurde ein Auto an der Overbeckstraße aufgebrochen, in Kempen liegen die Tatorte an der Heinrich-Horten-Straße und an der Judenstraße. In Schwalmtal traf es Fahrzeuge an der Kasender Straße in Amern sowie an der Lange Straße in Waldniel. In Viersen liegt ein Tatort an der Petersstraße, in Bracht an der Schillerstraße. Sollten Sie an einem der Tatorte verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. Wenn Sie sehen, wie sich jemand an einem Auto zu schaffen macht, um es widerrechtlich zu öffnen, zögern Sie nicht, die 110 zu wählen. Grundsätzlich gilt: Ihr Auto ist kein Tresor. Auch wenn Sie vielleicht nur kurz weggehen - lassen Sie keine Handtasche, keinen Rucksack, keine Laptoptasche und nichts, was den Eindruck macht, dass es Wertvolles enthalten könnte, sichtbar in Ihrem Auto liegen. Auch Ausweise, Fahrzeugpapiere, andere Hinweise auf Ihre Adresse oder Haustürschlüssel gehören nicht in den Wagen. Die Täter benötigen nur wenige Minuten, um ein Auto zu öffnen und mit ihrer Beute das Weite zu suchen. Vergewissern Sie sich auch, dass Ihr Fahrzeug immer verschlossen ist. Schließen Sie immer die Fenster - auch das Schiebedach oder Faltdach bei Cabrios. Wenn Sie - beispielsweise als Handwerker oder Handwerkerin - hochwertige Maschinen dauerhaft in Ihrem Auto platziert haben, dann notieren Sie sich die Individualnummern der Geräte und sichern Sie eventuelle Besonderheiten an den Maschinen fotografisch. /hei (274)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell